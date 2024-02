Cristina Ferreira mostra look arrasador com saia-calção e botas altas

Há 1h e 41min

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, arrasou na escolha de mais um look para apresentar o programa «Dois às 10» desta quinta-feira, destacando-se um pormenor que não deixou ninguém indiferente. A apresentadora optou por um conjunto em tons de branco da coleção primavera/verão spaccioficial by Cristina: Top, saia-calção e blazer que foi conjugado com umas botas altas verdes-escuras. Veja o vídeo do look, partilhado nos stories de Cristina Ferreira.