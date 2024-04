Daniel "Panelo" revela finalmente o concorrente em que Catarina Miranda tem interesse. Saiba tudo

No Big Brother, em conversa com o Daniel, o André recorda o momento em que no almoço do líder referiram o rapaz por quem a Catarina tem interesse. O concorrente mostra-se convicto de que é o Fábio, no entanto, em confessionário o Daniel refere que é ele próprio e que a Catarina já o confessou. O tema muda para as inseguranças do André e o concorrente admite que por vezes se sente alvo de chacota do próprio grupo. O Daniel acaba por partilhar que por vezes não se sente confortável com todos os seus aliados.