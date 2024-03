Durante a gala, Francisco Monteiro revelou as suas primeiras impressões dos concorrentes: «Vou esperar para ver o que acontece, mas acho que temos aqui… ainda por cima agora com as malas confiscadas e etc… acho que vai começar já a rodar!»

O vencedor do BB23 comentou o apoio que tem recebido por parte dos seguidores, desde que anunciou este novo desafio: «O feedback tem sido muito positivo em relação a tudo. O publico tem sido incrível comigo, só tenho a agradecer o apoio»