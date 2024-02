Exclusivo: As primeiras palavras de Ana Barbosa como concorrente do Big Brother – Desafio Final

Há 1h e 13min

Ana Barbosa é a nova concorrente do Big Brother – Desafio Final e, momentos antes da entrada, contou como se sentia e como pensa encarar o jogo.

A capitã Barbosa disse estar «ansiosa» e prometeu um jogo diferente. «Estou ansiosa, estava à espera do convite (…) Há terceira é de vez, com um jogo diferente. É a mesma pessoa, mas as coisas mudam um bocadinho», desvendou.

Ana Barbosa sagrou-se vencedora no Big Brother 2021 e foi concorrente do Big Brother Desafio Final 1.

Na sua juventude foi modelo, Miss e assistente em programas de televisão.

Já adulta, decidiu ir viver para a Suíça onde o seu primeiro emprego foi na limpeza de escolas. Rapidamente foi subindo na carreira; como gosta de referir, “cheguei ao topo”. Em 2022 regressou para Portugal e criou o seu podcast “Já Berraste”.

É casada e foi mãe da Pilar aos 41 anos. A família é o seu porto de abrigo.

Entra no Big Brother Desafio Final 2 mais aguerrida do que nunca.