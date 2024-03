No Big Brother, os comentadores Pedro Crispim e Teresa Silva, mostram-se impressionados com o leque de concorrentes da nova edição do Big Brother 2024. Os comentadores foram confrontados com algumas perguntas sobre estes novos participantens!

Pedro Crispim e Teresa Silva já suspeitam quem poderá ser a planta da casa e revelam ainda os seus concorrentes favoritos! Assista a tudo