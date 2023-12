Hugo indignado com Zaza: «Em vez de ele responder à pergunta ele quer sempre dirigir as coisas para ele»

Hoje às 01:35

No Big Brother, depois da cadeira-quente pós-gala, os finalistas - Joana Sobral, Francisco Monteiro, Hugo Andrade, André Lopes e Márcia Soares – são desafiados a dizer se trocariam alguém do leque escolhido pelos portugueses. Francisco diz que sendo «politicamente correto» mantinha todos, mas por afinidades queria outras pessoas e sabe que os colegas também preferiam outros no seu lugar.