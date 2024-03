Leokádia Pombo sobre Daniela Ventura: «Ainda estou muito chateada»

No Big Brother, Leokádia mostra-se muito magoada com o que aconteceu entre si e Daniela Ventura, no dia do aniversário desta.

Daniela Ventura pediu desculpas a Catarina Sampaio, para surpresa de todos, depois de um comentário de Leokádia. Esta aconselhou a muçulmana a fazer a sua própria comida e não estar dependente dos outros, depois de já algumas pessoas na casa terem cozinhado só para si.

Catarina e Leokádia acabaram a fazer troca de argumentos, depois do que Leo disse a Daniela. Leokádia não gostou e sentiu que tudo isto foi jogo contra si, para a deixar ficar mal. No momento, até acabou por se irritar com os colegas.