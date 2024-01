Hoje às 11:55

No «Dois às 10», revemos imagens de Francisco Monteiro e Márcia Soares dentro da casa mais vigiada do país. A terceira finalista do Big Brother 2023 revela que sempre foi o mais genuína possível com o vencedor do reality show. A nossa convidada revela, ainda, que muitas vezes não se identifica com a maneira como este fala.