Zé Lopes faz revelação sobre ex-relacionamento de Margarida Castro com «rapper conhecido». Saiba quem!

Foi no programa «Dois às 10», desta segunda-feira, 21 de maio, que os habituais comentadores do Big Brother, Zé Lopes, Luísa Castel-Branco e Cinha Jardim, estiveram a comentar mais imagens polémicas, mas houve um assunto que despertou curiosidade.

Durante a conversa, Cláudio Ramos questionou o painel de comentadores a propósito de Margarida ser ou não vítima no jogo e Zé Lopes fez a revelação: «Fui descobrir uma música da Margarida com um rapper. Muito giro».

Cláudio Ramos questionou: «Ela canta?». O comentador, Zé Lopes, explicou: «Não, a Margarida teve uma relação com um rapper conhecido e a música começa com um áudio dela. Achei giro. Chama-se Plutonio. Aparece um áudio na música, descobri ontem no Spotify».