Vem aí em «Cacau»: Destruídos, Jaime e Salomão partilham tristeza com abraço profundo

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano), vestida sensualmente, aguarda ansiosa pela chegada de XL. Esboça ar comprometido ao abrir a porta a Salomão, que repara.

Júlia tenta disfarçar a Salomão que David (Luís Garcia) é um amigo de Tiago (José Condessa) que veio lá buscar uma coisa. Salomão diz a Júlia achar ridículo ela agora andar com rapazes mais jovens, saindo fulo. Júlia puxa David para dentro, muito nervosa com tudo aquilo. David sorri.

Salomão conta a Jaime (Sérgio Praia) que apanhou Júlia com um rapaz muito mais novo, dizendo estar arrependido amargamente de não ter feito mais para salvar o casamento com ela. Jaime recorda que o seu casamento com Lalá (Inês Castel-Branco) também foi um flop. Abraçam-se abalados.

Recorde-se que, anteriormente, Salomão e Lalá foram apanhados em flagrante por Jaime e Júlia: