«Soube a pato» Bruno Savate revela tudo acerca da vitória do «Desafio Final» em entrevista exclusiva. Veja aqui

Bruno Savate volta ao grande ecrã! O grande vencedor do «Big Brother - Desafio Final» regressou à TVI no primeiro dia do novo programa da estação. Estreou hoje o «Big Brother - A Escolha». Neste programa apresentado por Maria Botelho Moniz, três vencedores de outras edições vão estar presentes ao longo da semana com um papel muito importante. Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate vão ajudar a escolher os candidatos a próximos concorrentes do reality show, mas a palavra final é dos telespectadores. Durante a semana, vão decidir quem passa de cada uma das duplas que foram apresentadas na final do «Desafio Final», no dia 17 de março. Sábado, será você aí quem casa quem decide os dois candidatos que vão entrar na casa mais vigiada do país, entres os cinco que vão competir por um lugar.

Em conversa exclusiva, Bruno Savate revelou como se sente após ter vencido o «Desafio Final»: «Soube a pato. Adorei. Foi simplesmente fantástico. Questionado se gostaria de retornar a um novo reality, no futuro, Bruno Savate responde: «Digamos que estou um pouco cansado. Mas quem sabe, daqui a uns aninhos, possa voltar». O mestre dos realitys afirmou quais serem as características que considera fulcrais num novo concorrente: «Acima de tudo deve ter a essência (...) Temos de ser frontais, diretos e genuínos.» Veja aqui a entrevista completa: