Big Brother: Saiba quem foi o corrente expulso esta noite!

Anastasiya Bondar foi a concorrente expulsa esta noite da casa do Big Brother, com apenas 41% dos votos do público. Sílvia Silva escapou à expulsão, tendo reunido 59% de votos do público.

Durante a gala, tinham sido salvos da expulsão André Lopes e Palmira Rodrigues, com 61% e % de votos do público, respetivamente.

Márcia Soares também esteve nomeada esta semana, no entanto, foi salva na passada quinta-feira, visto ser a concorrente que reunia, na data, mais votos do público. Recorde aqui o momento da salvação da concorrente.