André Lopes e Débora Neves juntam-se ao Desafio Final: As primeiras impressões e reações dos colegas

As portas do Desafio Final voltaram a abrir-se durante mais um especial apresentado por Cláudio Ramos. Após anunciar a desistência de Joana Taful, o Big Brother anunciou a entrada de dois novos concorrentes: André Lopes e Débora Neves.

André Lopes, finalista da edição de 2023 do Big Brother e conhecido pela sua calma e ponderação, entrou neste Desafio Final a prometer a sua versão «dois ponto zero», ou seja, nova e melhorada. O concorrente promete manter tudo aquilo que conquistou o público e uma nova dose reforçada de opiniões fortes. O novo concorrente pôde provar isto logo à entrada, tendo de atribuir um cartão vermelho (Noélia Pereira) e dois cartões amarelos (António Bravo e Bruno Savate) aos concorrentes que considera estarem menos bem no jogo.

Não parando por aqui as surpresas, Débora Neves entra pela casa para espanto de todos os concorrentes. A famosa «miss tigela», que quase chegou à grande final da edição de 2021 do Big Brother voltou com «muita confiança» e com promessas de aliviar o ambiente pesado da casa com a sua já bem conhecida boa disposição. A reação mais aguardada a esta entrada era a de António Bravo, com quem Débora Neves manteve uma complicada relação nas duas edições anteriores que partilharam. Ainda assim, o concorrente recebeu a ex-colega com um sorriso e uma promessa: «Vamos tentar fazer algo diferente».