Érica Silva revela demasiado... Será que houve beijo? Flávio Furtado esclarece afirmação polémica

André desabafa sobre Érica com Bárbara: «A partir do momento que ela tem sentimento, isto é um problema grave»

Em imagens exclusivas, durante o Extra do Big Brother – Desafio Final, Érica Silva faz uma grande revelação que perturba André Lopes. Será que Érica Silva se descuidou e revelou que houve beijo? Oiça aqui a conversa e o momento em que a concorrente disse a frase polémica. Mais tarde, Flávio Furtado explicou o que foi dito.

Érica Silva pediu justificações a André Lopes acerca da relação que têm construído. O concorrente afirmou à colega: «Eu tenho um interesse na Bárbara, sim, e gostava de conhecer a Bárbara melhor». Nisto, acrescentou ainda: «Eu acho que tu comigo não sentes nada e é pura brincadeira. Tu és solteira, eu sou solteiro e fomos brincando. Só que agora a brincadeira está a subir de tom». Para a concorrente a relação entre ambos não era brincadeira, mostrando-se magoada com as afirmações do colega.

«Nunca disse a ninguém que tinha algum sentimento por ti. Fui-me deixando levar», afirmou André Lopes, acrescentando ainda que dormir com Érica Silva é sem intenções: «Dormir contigo ou com a Ana Barbosa (…) não vejo maldade», atirou. A concorrente, antes de se ir embora e terminar a conversa fez a revelação inédita... Houve beijo?

No Extra, com Flávio Furtado, o apresentador pensou que a concorrente afirmou: «Amigos não beijam na boca», revelando um beijo entre ambos. Mais tarde, foi confirmado pela equipa que as palavras da concorrente foram outras: «P*tas não beijam na boca». Assim, a concorrente deixou no ar a possibilidade de já ter existido um beijo entre ambos e André Lopes ficou incomodado com a afirmação.

Durante o programa, as comentadoras Helena Patrício, Tatiana Boa Nova e Cinha Jardim abordaram o significado adjacente a essa frase. Helena Patríciou afirmou: «Costuma-se dizer que as p*tas quando têm relações não beijam na boca (…) isto quer dizer que eles (Érica e André) se beijaram na boca e se ela só quisesse alguma coisa circunstancial não o tinha beijado na boca». Com isto, Tatiana Boa Nova afirmou que Érica está magoada com André Lopes e que o concorrente ficou visivelmente incomodado com a revelação da concorrente: «Ele não esperava (…) muda o jogo dele.»

Ainda: imagens exclusivas da conversa de André Lopes e Bárbara Parada no confessionário.

André Lopes, Bárbara Parada e Érica Silva têm estado nas bocas do mundo. Os concorrentes vivem um verdadeiro “triângulo amoroso” dentro do Big Brother. André Lopes confessa estar apaixonado por Bárbara Parada, mas a concorrente não procura uma relação. Já Érica Silva revelou querer conhecer melhor André Lopes e têm vivido momentos amorosos e escaldantes na casa mais vigiada do país. Relembre este momento polémico do concorrente “debaixo do edredão” com Érica Silva…

Apesar de Bárbara Parada já ter afirmado que não procura uma relação dentro da casa, André Lopes confirma estar apaixonado pela concorrente em imagens exclusivas e faz constantes “surpresas” à colega, deixando-a emocionada. Veja aqui.

No Big Brother - Desafio Final, André Lopes mostra-se desanimado e desabafa com Bárbara Parada acerca dos seus sentimentos pela concorrente. O concorrente acrescenta que a relação com Érica Silva é «uma brincadeira» e que quer conhecer melhor Bárbara Parada. Ainda que Bárbara Parada já tenha afirmado que não procura uma relação, atira, em imagens exclusivas: «Tens interesse numa pessoa e vais para a cama de outras».

A ver também: André Lopes mostra-se incomodado com a situação do triângulo amoroso e Bárbara Parada consola-o.

Numa conversa recente com Bárbara Parada, André Lopes desabafa que o facto de a colega ter começado a nutrir sentimentos por ele poderá ser um problema e que ele não sente o mesmo: «Fui transparente (…) não quero nada com ela.