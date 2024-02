Proximidade de André e Érica incomoda Bárbara Parada? Concorrente confronta: «Ainda não se beijaram?»

André Lopes entrou no Big Brother – Desafio Final e a sua proximidade com Bárbara Parada e Érica Silva não tem passado desapercebida. André Lopes já confessou estar a apaixonar-se por Bárbara Parada, mas tem dormido na mesma cama que Érica Silva. Veja as imagens polémicas "debaixo do edredão":

Durante a Emissão Especial desta terça-feira, 27 de fevereiro, o concorrente foi chamado ao confessionário e foi confrontado com imagens da noite anterior com Érica Silva, em que é possível ver bastante cumplicidade entre os dois debaixo do mesmo lençol. Em conversa com Cláudio Ramos, e desabafou: «A Érica começou com uma brincadeira e uma pessoa não é de ferro. Não é fácil».

André Lopes também foi confrontado com as imagens em que assume os sentimentos que nutre por Bárbara Parada: «Identifico-me mesmo muito com ela. Estou mais baralhado que um baralho de cartas. Se calhar pode ser apaixonado, acho que sim. Se calhar o sentimento ainda é maior do que aquele que eu pensava, se calhar estou a apaixonar-me pela Bárbara», disse no confessionário.

Após ter visualizado as imagens, o concorrente reforça a sua posição: «Quando falei sobre a Bárbara é mesmo o que sinto. Eu identifico-me muito com ela, mas é exatamente aquilo que eu disse no confessionário, eu não quis ser demasiado invasivo, não quis demonstrar-lhe muito isso...».

Depois do Especial André Lopes e Bárbara ficam mais próximos e trocam olhares e momentos comprometedores. Durante a madrugada, a concorrente questionou o colega sobre o seu envolvimento com Érica Silva: «Vocês ainda não se beijaram?».

Andre Lopes negou e Bárbara Parada alertou: «Vocês estão a brincar com o fogo…».