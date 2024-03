O único vício que tem é «Apaixonar-se muito facilmente». Os detalhes mais curiosos sobre Arthur Almeida

Arthur Almeida é um dos candidatos a concorrente do «Big Brother 2024». O jovem, de 20 anos, foi apresentada no domingo, dia 17 de março, na grande final do »Big Brother – Desafio Final.» É estudante e vem de Alverca do Ribatejo. No programa «Big Brother – A Escolha», que estreou ontem com Maria Botelho Moniz aos comandos – vai enfrentar Bárbara Gomes. Só um será escolhido para poder ir a votos do público na gala de estreia do novo «Big Brother», no sábado.

Os antigos vencedores de outras edições: Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate têm o poder de decisão. Os votos dos ex-concorrentes ditarão o futuro de Arthur Almeida hoje, a partir das 19h, na TVI. Veja aqui quem foi a primeira candidata apurada à próxima fase da «Escolha».

Arthur Almeida reside em Portugal, mas é natural de São Paulo, no Brasil. O candidato é filho de um oficial da Marinha, por isso cresceu a viajar e a mudar de cidade e de países. Veio para Portugal há oito anos e está a viver em Alverca do Ribatejo com os pais e irmãos. Estuda Engenharia Civil e diz que é muito competitivo porque sempre praticou desporto, chegou mesmo a jogar futebol no Alverca. Arthur não come alimentos que contenham glúten, não bebe leite e o único vício que tem é “apaixonar-se muito facilmente”... a não ser que ela fume, o que estragaria tudo. Apesar do temperamento bem-disposto, os mais próximos dizem que é explosivo e que não hesita em defender as suas convicções. Conheça-o melhor aqui: