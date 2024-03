Francisco Monteiro revela tudo: «Nunca me vou inibir» Veja aqui a nova entrevista exclusiva...

Francisco Monteiro foi um dos responsáveis pelo facto de Andreia Lemos ser a candidata apurada à próxima fase da seleção, que será na gala de estreia, dia 24 de março, através dos votos do público. O vencedor do «Big Brother 2023», em entrevista exclusiva, afirmou quais considera serem as características que um bom concorrente deve possuir: «Um concorrente à minha imagem tem de ser aquilo que é fora da casa (...) espero que sejam dinâmicos e divertidos».

Estreou hoje o «Big Brother - A Escolha». Neste programa apresentado por Maria Botelho Moniz, três vencedores de outras edições vão estar presentes ao longo da semana com um papel muito importante. Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate vão ajudar a escolher os candidatos a próximos concorrentes do reality show, mas a palavra final é dos telespectadores. Durante a semana, vão decidir quem passa de cada uma das duplas que foram apresentadas na final do «Desafio Final», no dia 17 de março. Sábado, será você aí quem casa quem decide os dois candidatos que vão entrar na casa mais vigiada do país, entres os cinco que vão competir por um lugar.

O icónico «Zaza», como ficou conhecido, será comentador da próxima edição do «Big Brother», juntamente da antiga colega Márcia Soares. O comentador deixou algumas palavras acerca do novo desafio: «Estou preparadíssimo e estou muito contente (...) espero estar à altura (...). Que tipo de comentador será? Simpático ou direto? Francisco responde: «Eu considero-me uma pessoa simpática, mas acima de tudo digo a minha verdade e às vezes isso não é muito bem aceite (...) nunca me vou inibir de dizer aquilo que penso.»

«Preferes jogar com a razão ou com o coração?» Descubra a resposta de Francisco Monteiro nesta entrevista exclusiva:

Ainda: Veja aqui a entrevista exclusiva a Andreia Lemos após ser a candidata escolhida