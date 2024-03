Bárbara Parada é amiga de concorrente do Big Brother 2024? Veja a resposta!

De férias no Algarve, Bárbara Parada arrasa com looks de verão! Veja as imagens

Esta quarta-feira, dia 27 de março, Bárbara Parada partilhou com os seguidores as suas primeiras impressões sobre os concorrentes do Big Brother 2024.

«Eu ainda não vi mas quero muito acompanhar este novo Big Brother só que ainda não tive oportunidade. Vou ver se, entre hoje e amanhã, meto tudo em dia», começou por dizer a ex-concorrente do Desafio Final.

Bárbara Parada elogiou o leque de concorrentes, que considera «muito diversificado» e garantiu que «isso é importantíssimo e super interessante».

No vídeo partilhado, Bárbara Parada aproveitou para esclarecer a sua relação com Carolina Nunes, uma das novas concorrentes.

«Muita gente pergunta se é minha amiga, porque eu a sigo. Efetivamente eu conheço a Carolina, não é minha amiga porque não privamos, mas sempre que nos encontramos sim cumprimentamo-nos, porque ela jogou vólei e eu também joguei. Somos da mesma idade e jogámos muitas vezes uma contra a outra», explicou.

«Conheço, sei quem é perfeitamente, somos mais ou menos da mesma zona aqui do Norte, mas não tenho ligação com ela. É interessante ver mais uma pessoa do vólei na casa, muito fixe», acrescentou ainda.

Conheça melhor Carolina Nunes:

A Carolina tem 22 anos, é Engenheira de Sistemas e está no último ano de mestrado. Define-se como opiniosa e assegura que herdou o dom da palavra dos pais, ambos professores.

É fã do mundo digital e de jogos de computador, mas não é pessoa de isolar-se em casa. Cresceu a praticar desporto e é atleta federada em Voleibol. Foi campeã nacional em várias fases da sua vida e já foi convidada para jogar pela Seleção Nacional.

Habituada a competir desde pequena, só a vitória lhe interessa!