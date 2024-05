André Silva responde às perguntas que todos querem saber: «Se chegasses à final, com quem gostavas de chegar?»

André Silva é o líder desta semana na casa do Big Brother. O concorrente respondeu a algumas das maiores curiosidades dos seguidores sobre a sua semana de liderança e revelou ainda qual dos colegas que gostaria de partilhar o pódio na final.

«Quem é o teu maior aliado na casa?» foi a primeira pergunta, à qual o árbitro de futebol distrital respondeu: «O Daniel». À segunda pergunta colocada: «Se chegasses à final, com quem gostavas de chegar?», respondeu: «Sem dúvida que são as pessoas com quem mais ligo aqui em casa, que é a Inês, o Gabriel, a Margarida, o Daniel, inclusive eu, éramos os cinco».

