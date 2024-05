Margarida Castro revela plano para acabar com 'os casais': «Catarina Miranda sai do meu corpo, pareço ela a falar»

Margarida Castro, após a emissão do Especial Big Brother, no passado dia 23 de maio, mostrou-se incomodada com a salvação da colega Daniela Ventura.

Como tal, decide reunir-se no quarto do líder com Daniel Pereira e Gabriel Sousa, para se mostrar contra os 'casais' da casa e enfatizar que devem ser desfeitos. De relembrar que neste momento, Daniela Ventura e David Maurício 'são um casal', bem como, Carolina Nunes e João Oliveira.

A concorrente atira: «Tenho de dar razão à Catarina Miranda, tem que se desfazer os casais desta casa», ao qual Panelo comentou: «Pois, mas isso é certo». Para cumprir com este objetivo a concorrente revelou um plano: «Meter os dois casais e todos os quatro lá. Assim ao menos um já vai desfeito e depois trata-se do resto. Catarina Miranda sai do meu corpo, pareço ela a falar».

Por sua vez, Gabriel Sousa referiu que David Maurício pode ser o próximo concorrente salvo da expulsão: «Um deles sendo salvo, e estando os dois na chapa, as pessoas que votaram para a salvar vão agora votar para o salvar porque sabem que ele faz parte do casal. Na verdade, eles são um só».