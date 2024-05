Uma mãe babada! Jéssica Antunes faz declaração de amor aos filhos: «Estou a criar a dupla perfeita e não tenho dúvidas disso»

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo, ambos ex-concorrentes do Big Brother – A Revolução, conheceram-se e apaixonaram-se no reality show da TVI. Jéssica e Rui são pais de Isaac e Benedita, de 2 anos e quase três meses, respectivamente.

Jéssica partilhou uma foto dos filhos e escreveu um texto muito comovente. A acompanhar a foto, pode-se ler:

«Esta é a imagem que vejo todos os dias quando vamos buscar o Isaac à escola.

Não está no plano perfeito nem é a foto mais instagramável do mundo mas é dos meus momentos preferidos e isso basta-me.

Ter dois filhos com idades tão próximas é dose, é. Ninguém me disse que era fácil e eu também não o vou dizer agora. No entanto, não há nada que para mim seja tão bonito quanto isto.

A ternura com que o Isaac olha para a Benedita e se empoleira sobre ela para lhe dar o beijinho habitual é inexplicável, tanto quanto é ver os olhinhos dela a fechar toda derretida com os beijinhos do mano.

Sou e serei sempre grata à vida por me ter dado estes dois filhos maravilhosos. Estou a criar a dupla perfeita e não tenho dúvidas disso. Morro de amores por eles».