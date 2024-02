Jéssica Antunes mostra vídeo inédito do parto e revela: «Cinco horas foi o tempo que esperei para tê-la nos braços»

Menino ou menina? Assista à grande revelação do sexo do novo bebé de Rui Pedro e Jéssica Antunes

Jéssica Antunes foi mãe há uma semana da pequena Benedita, a segunda filha em comum com Rui Pedro Figueiredo, por quem se apaixonou no «Big Brother - A Revolução», em que ambos participaram.

Agora, a ex-concorrente mostrou um vídeo inédito do parto e fez algumas revelações sobre esse momento, num longo desabafo que partilhou nas redes sociais.

«Há uma semana nascia o meu mais recente amor num parto sereno, humano e cheio de amor. 5h foi o tempo que esperei na sala de partos para tê-la nos braços. 13/02/2024, 14:25. 3,290kg e 48,6cm de gente. Pequenina, rosadinha e cheia de parecenças com o mano. Da cor do sol, do amor, da paz e da calma», escreveu.

Jéssica Antunes acrescentou: «A cada dia que passa não tenho dúvidas nenhumas que o meu melhor e maior papel é o de mãe. Nasci para isto. Nasci para amar estes dois seres incondicionalmente e para ser amada por eles».

«Agora somos definitivamente 4 corações que batem na mesma casa e pela mesma causa. Somos 4 contra tudo e todos. Prometo que se depender de mim seremos para sempre», rematou a ex-concorrente no bonito texto, que somou muitos elogios.

Recorde-se que Jéssica Antunes e Rui Pedro, foram novamente pais, no passado dia 13 de fevereiro. Jéssica Antunes deu à luz a filha, Benedita. «Benedita. 13.02.2024 - 14:25 horas», pode ler-se, na descrição da primeira foto da recém-nascida, partilhada pelo casal.

O casal já é pai de um menino, Isaac, de dois anos. O casal que se conheceu e apaixonou-se dentro da casa mais vigiada do país, não resistiu em partilhar, também, a reação do filho mais velho, Isaac, ao ver a irmã pela primeira vez. Veja em baixo: