A ferver! Discussão de Catarina Miranda com Renata Andrade e intervenção de Daniela Ventura: termina em lágrimas

O Big Brother 2024 começou há três dias e o ambiente já é de tensão na casa mais vigiada do país. Segundo Maria Botelho Moniz vive-se um «ambiente pesado»: Confrontos, lágrimas, desentendimentos.

Os concorrentes reuniram-se na sala para verem umas imagens inéditas. Após a visualização das imagens Catarina Miranda e Renata Andrade entram em confronto. E, parece que os ânimos não se vão acalmar:

A discussão foi acesa e não acabou da melhor maneira. Daniela Ventura ficou em lágrimas após forte discussão com Catarina Miranda. Os colegas tentam acalmá-la mas sem grande sucesso...

No Última Hora do Big Brother, Alice Alves mostrou imagens exclusivas de uma dinâmica na qual os concorrentes tiveram de afirmar as primeiras impressões que tiveram uns dos outros. Catarina Miranda e Renata Andrade entraram numa forte discussão e Daniela Ventura insurge-se e as duas começam uma discussão acesa!

A discussão entre Catarina Miranda e Renata Andrade continua... O ambiente na casa fica ainda mais pesado... Ora veja:

O ambiente continua tenso... Foi numa dinâmica que Daniela Ventura e Catarina Miranda entram em bate boca: