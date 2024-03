A entrevista exclusiva a Alex Ferreira: «Quando tiver de ser incisivo também serei»

A repórter digital do Big Brother esteve à conversa com Alex Ferreira. Nesta entrevista vai poder conhecer melhor o Alex. Descubra quais as suas ambições do possível concorrente nesta participação no Big Brother, o tipo de concorrente que vai ser e quais são as características que tem em comum com os ex-concorrentes do Big Brother- Desafio Final.

No Big Brother - A Escolha, apresentado por Maria Botelho Moniz, conhecemos mais uma dupla de candidatos a concorrentes da nova edição do «Big Brother», que vai estrear no próximo domingo: Alex Ferreira e Mafalda Pereira.

Bruno Savate, Bruna Gomes e Francisco Monteiro deram as suas primeiras impressões sobre ambos os candidatos. O público também deixou a sua opinião, através da votação gratuita na aplicação do Big Brother. Nessa votação, 74% dos votos eram a favor de Alex Ferreira e os restantes 26% foram atribuídos a Mafalda Pereira.

A decisão final durante a semana é, no entanto, dos nosso três comentadores que voltaram a votar de forma unânime, atribuindo assim a Alex Ferreira o tão desejado lugar na final de sábado, dia 23. Já na final do «Big Brother - A Escolha» estão também Andreia Lemos, Arthur Almeida e Rita Oliveira, que irão competir pelo tão desejado lugar como concorrente na nova edição do «Big Brother».

Recorde que a próxima edição do «Big Brother» começa já no próximo domingo, dia 24 de março e Alex Ferreira poderá ser um dos concorrentes em jogo para vencer os 100.000€.

