Última Hora: Big Brother faz comunicado à casa pedindo respeito a todos! Saiba tudo

Exclusivo! Bruno Savate perde as estribeiras com Miguel Vicente: «Para mim és uma me**da»

O Big Brother – Desafio Final, arrancou no dia 7 de janeiro, com a entrada de ex-concorrentes. Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, tem-se destacado como um dos protagonistas de várias provocações no programa.

Na gala desta noite, os concorrentes foram expostos a imagens polémicas sobre o que aconteceu esta manhã entre Bruno Savate e Miguel Vicente. Bruno Savate despertou «com os azeites» e entrou em conflito com Miguel Vicente, gerando uma grave discussão.

Após estas imagens, foram ainda apresentados BB Play's da semana marcada pelos comportamentos de Miguel Vicente, que variaram desde o momento teatral à bebé até às provocações com Bruno Savate e Francisco Monteiro.

Seguindo as imagens, o anfitrião interveio fazendo um comunicado à casa: «Convidei para este desafio final, um leque muito especial de concorrentes contando com a vossa capacidade de competir de forma justa e equilibrada. Todos já passaram por esta experiência e sabem bem que um dos grandes desafios é viverem com a diferença. Aceitarem, mas também questionarem opiniões uns dos outros, por vezes opostas. Isto só é possível se houver respeito entre vocês. Tenho assistido a provocações e reações que deturpam este pilar da convivência da minha casa. Tratem o outro como gostariam que vos tratassem a vocês. É da vossa responsabilidade e obrigação, agir com respeito não apenas uns pelos outros, mas também pelo público que nos acompanha.».