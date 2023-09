Vai acontecer algo inédito no Big Brother! Cristina Ferreira vai entrar na casa e surpreender todos. Saiba tudo

O Diário do Big Brother da próxima quinta-feira, dia 14 de setembro, contará com a apresentação de Cristina Ferreira e será especial. A apresentadora vai entrar casa para fazer algo que «nunca existiu em nenhuma» outra edição, revelou a própria.

«Quinta-feira tenho uma surpresa. Quinta-feira, às 19h, sou eu que vou estar ali no Diário porque eles vão ser surpreendidos com algo que vai existir neste Big Brother e que nunca existiu em nenhum», começou por revelar. «Vou ao confessionário falar com alguns deles, porque tenho muita coisa já para perguntar», acrescentou Cristina Ferreira durante a emissão especial Regresso Às Aulas que apresentou ontem, dia 12 de setembro, ao lado de Cláudio Ramos.

Veja em cima o vídeo!