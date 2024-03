Francisco Monteiro abre o coração e revela: «Escolhi sempre os piores caminhos»

Hoje, dia 16 de março, Cristina Ferreira entrevistou Francisco Monteiro, o vencedor do «Big Brother 2023».

Nesta conversa intimista, Francisco abre o seu coração e dá-se a conhecer. Fala sobre a vitória no Big Brother, recorda antigas relações amorosas, comenta a relação com o irmão João Monteiro e muitos outros aspetos da sua vida.

Francisco confessa: «Pela 1ª vez na vida venci», em relação à vitória no reality show. Cristina Ferreira questiona-o «Tu nunca venceste nada?», à qual o jovem responde: "Eu fui-me moldando ao longo do tempo como pessoa, eu não considero isso como uma vitória. Eu acho que fui tentado escolher os melhores caminhos. Fui tentando retirar os melhores exemplos de todas as pessoas que para mim são realmente muito importantes, o meu irmão, a minha família, os meus amigos».

Cristina Ferreira pergunta: «Mas acolheste sempre os melhores caminhos?». «Não. Eu acho que escolhi sempre os piores caminhos. Eu acho que tomava as melhores decisões para a minha vida, mas depois dentro dessas decisões fazia sempre asneira. Eu acho que ia para o fogo porque tinha vontade de me queimar», respondeu Francisco Monteiro.

O vencedor do Big Brother acrescenta: «Fascina-me o estar sempre ao pé do abismo e se calhar arranjar uma maneira de sair. Acho que não escolhi os caminhos errados, eu acho que escolhi os caminhos certos, mas depois tomei decisões que me levaram para situações...».

Cristina Ferreira pergunta se há alguma razão em específico que o tenha feito gostar de estar perto do abismo, à qual Francisco Monteiro confessa: «Eu gosto de me sentir vivo e para me sentir vivo tenho de fazer algo diferente, não gosto de rotinas. Eu acho que sempre fui à procura de sempre mais. Sinto-me melhor hoje do que me senti algum dia para trás».

Francisco Monteiro revela que foi muito feliz no programa: «Eu nunca fui tão feliz como ali. Senti que comecei a perceber o programa, as dinâmicas do programa, eu fui percebendo as pequeninas coisas, aquilo fascinava-me».

Acaba por revelar, também, que «nunca fui o principal eu sempre fui o 'mais um' em tudo o que fiz».

