Francisco Monteiro responde à pergunta que todos querem saber: «O que é que a Márcia foi para ti na vida?»

Hoje, dia 16 de março, Cristina Ferreira entrevistou Francisco Monteiro, o vencedor do «Big Brother 2023».

Nesta conversa intimista, Francisco abre o seu coração e dá-se a conhecer. Cristina Ferreira questiona o ex-concorrente do Big Brother: «Sentiste alguma vez amor dentro da casa? Amaste dentro da casa?». Francisco Monteiro, sem medos, responde: «Não, eu acho que para isso acontecer, nós temos de conhecer verdadeiramente a pessoa. Eu tenho de perceber o que é que está ali. Como é que tu foste no teu passado? Há muitas coisas que podem ou não ter acontecido que me demovem muito».

E, acrescenta: «Ali como nós não falamos muito dessas questões eu não posso dizer… lá está... o apaixonar dentro da casa... eu acho que só funcionaria para duas pessoas que se conhecem mesmo a 100%. Se isso já aconteceu lá dentro ao longo das edições eu tenho dúvidas. Sei que há pessoas que se apaixonaram, não sei até que ponto é que estavam realmente super apaixonadas lá ou que se conheceram a 100%, mas eu acho que para mim tem de haver esta ligação. Eu para estar realmente apaixonado por alguém eu tenho de conhecer mesmo essa pessoa e a sua trajetória de vida».

À pergunta: «Então o que é que achas que a Márcia foi para ti na vida?», Francisco respondeu: «Eu gostei bastante de conhecer a Márcia. Acho que há muito mais para conhecer do que aquilo que eu conheci, mas lá está a postura da Márcia agrada-me bastante. É mulher de armas, é pulso firme, é alguém com atitude, quer lá saber se é homem, se é mulher, eu vou para a frente com aquilo que eu sinto e com a minha verdade. Claro que depois, também, há o outro lado, eu imagino também que casado com alguém assim é propício à discussão, porque são duas pessoas inflexíveis e foi um bocadinho o que eu lhe disse, eu acho que eu em casa com alguém igual a mim não sei se funcionaria muito bem...», acaba por revelar.

A entrevistadora pergunta: «Vocês são iguais?». Zaza responde: «Em termos de personalidade, esta inflexibilidade, depois a Márcia a desconfiança também eu acho que acabamos por ser um bocadinho parecidos e eu acho que tem de haver um balanço. Para as coisas funcionarem bem eu acredito mas talvez um no extremo e o outro no outro extremo. Alguém que meta um bocadinho de água na fervura que confie um bocadinho mais no outro e tudo isso, mas lá está isso é no papel».