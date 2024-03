Francisco Monteiro e Márcia Soares entram em desacordo em direto. Saiba o motivo...

Francisco Monteiro e Márcia Soares estiveram no Diário Especial do Big Brother deste domingo e entraram em desacordo de opinião ao abordar a relação entre André Lopes, Érica Silva e Bárbara Parada dentro da casa mais vigiada do país.

Na ótica de Márcia Soares, Érica Silva tem revelado estar afetada por Bárbara Parada: «Com as atitudes que está a ter, está a demonstrar que está incomodada com a Bárbara. Está a ter falta de maturidade em algumas situações, como no lanche.» Em oposição à postura de Érica Silva, a ex-concorrente Márcia Soares enaltece as atitudes de Bárbara Parada: «Ela é muito elegante (...) reage com muita leveza a tudo.»

Durante as afirmações de Márcia Soares, Francisco Monteiro insurge-se e atira: «Não concordo nada com isto. Para mim o que teve realmente peso é, no fundo, o peso das pessoas lá de casa (...) acaba por ficar tudo contra a Érica porque é a Érica». O vencedor do «Big Brother 2023» acrescenta ainda que acredita veementemente que vão todos contra Érica Silva: «A Érica pode ter a maior razão do mundo (...) O Savate nunca vai dar razão à Érica.»

Durante o «Diário», foram várias as imagens exclusivas que foram mostradas. Francisco Monteiro mostrou-se surpreso ao ver o momento em que Bárbara Parada surpreendeu André Lopes com um pequeno almoço na cama e ironiza: «Não percebo como é que o André pode ter mix feelings relativamente ao que a Bárbara pode sentir por ele.» Ao conversarem sobre André Lopes, Márcia Soares relembra a ligação ao colega e diz: «O André sempre esteve lá para mim.» Francisco Monteiro ri-se com a afirmação e Mafalda Castro provoca: «Ficaste magoado (...) não foste aquele amigo que achavas que tinhas sido?»

Numa dinâmica na casa, André Lopes foi questionado se preferia ganhar Bárbara Parada ou a loteria. O concorrente afirmou que escolheria o dinheiro. Cá fora, Francisco Monteiro afirmou: «O dinheiro acaba-se, o amor não.»

Ainda durante o «Diário», as "picardias" entre Francisco Monteiro e Márcia Soares continuaram e o vencedor do «Big Brother 2023» questionou: «O meu jogo era ironia?»

No final desta emissão especial, a apresentadora Mafalda Castro revelou que a gala de segunda-feira será marcada por fortes momentos, um deles será: dupla expulsão. Saiba o que esperar mais da gala de hoje.