Tensão no Big Brother! Francisco Monteiro perde a paciência com Miguel Vicente: «Vou ter de bazar daqui»

A tarde desta terça-feira, dia 16 de janeiro, ficou marcada por um clima de tensão entre Francisco Monteiro e Miguel Vicente.

Francisco Monteiro passou-se com Miguel Vicente, depois de o ter falado de um assunto do exterior que o irritou, enquanto mandava cumprimentos para alguns amigos seus. O vencedor do Big Brother 2023 dirigiu-se rapidamente para o exterior da casa e alertou: «Se queres entrar por aí, estás tão enganado…»

Francisco Monteiro não escondeu a sua indignação e atirou: «Este gajo quer brincar…»

Em conversa com Jéssica Galhofas e Bruno Savate, o concorrente desabafou sobre o sucedido, visivelmente irritado: «Eu sei e ele sabe… Ainda por cima é tontinho ao ponto de ir buscar uma cena que foi ele que também criou lá fora que eu não sabia. Eu posso falar, mas falo ali à frente de toda a gente».

Francisco Monteiro chegou mesmo a colocar a hipótese de desistir do Desafio Final: «Eu vou ter de bazar daqui. Por respeito a mim próprio e não vou manchar aquilo que eu criei. Não vou! Se eu entro por aqui com ele, vai ser horrível para toda a gente, vai ser horrível para mim, vai ser horrível para ele, vai ser só péssimo», explicou.

Durante uma ligação em direto à casa do Big Brother, no Última Hora, Miguel Vicente mostrou-se confuso com a reação do colega e esclareceu: «São amigos meus que passei a passagem de ano com eles. Não fiz nada, foi pessoas que eu passei a passagem de ano (…) Estou à toa mesmo. É pessoal do Algarve, não faço ideia».

Numa dinâmica, proposta pelo Big Brother Francisco Monteiro elegeu Miguel Vicente como o mais «conflituoso» da casa e explicou o que o levou a irritar-se daquela forma. «Não vou descer ao nível do Miguel, não vou buscar situações lá de fora. Ele sabe perfeitamente o que fez comigo, podem todos acreditar nisso», explicou.

«Vejam quantas vezes é que ele falou numa certa pessoa (…) O Miguel sabe perfeitamente o que fez, foi buscar uma situação da minha vida», desabafou Francisco Monteiro.