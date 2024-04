Que ternura! Kasha deixa fãs derretidos com fotografia com bebé ao colo... Saiba tudo!

Kasha, vencedor do Big Brother Famosos e membro da banda portuguesa D.A.M.A, mostrou-se nas stories de Instagram com uma bebé recém-nascida ao colo!

A bebé em questão é a filha de Angie Costa, youtuber e influencer, e de Miguel Coimbra, membro da banda D.A.M.A. Alice nasceu no passado dia 26 de março. De relembrar que a influenciadora digital é, também, mãe de Martim, de quase 3 anos.

Entretanto, no Instagram, Kasha, amigo e colega do membro dos D.A.M.A., revelou uma fotografia ternurenta: no registo, o vencedor do "Big Brother Famosos" surge com a recém-nascida ao colo, ao lado do amigo Miguel Cristovinho, outro elemento da banda.

Veja a foto, aqui: