Tensão na casa! Bruno Savate e André Lopes protagonizam mais um bate boca aceso. Saiba tudo

Esta manhã, André Lopes e Bruno Savate protagonizaram mais um bate boca aceso. Desta vez, os dois concorrentes debateram sobre assuntos passados.

Os dois começaram a debater sobre assuntos passados: «É a mesma coisa que um paralítico não pode estar num Desafio Final», atirou Bruno Savate.

André Lopes atirou: «Eu nunca disse que não podias estar no Desafio Final». Indignado, Bruno Savate acrescentou: «Eu acho que mil vezes brincar com fotografias no parlamento do que dizer aquilo que disseste»

Já em ânimos exaltados, André reforçou: «Porque é que achas que é a brincar?». «E porque é que tu achas que é brincar com fotografias no parlamento?», ripostou Bruno Savate.

Bruno Savate recordou uma situação onde André Lopes comentou que Savate não podia estar neste jogo com muletas: «Tu estavas a dizer que eu por estar de muletas não devia estar aqui no jogo»

«Eu disse que se tens uma condição física não podes ir aos jogos olímpicos tens que ir ao paralímpicos», frisou André.

Ao longo do dia, o assunto continuou a ser falado nas costas um do outro. Bruno Savate desabafou com Bárbara Parada, Vina Ribeiro e Noélia Pereira. O concorrente criticou as atitudes de André: «Não conseguiu com a Bárbara foi para a Érica».