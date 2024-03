O videoclipe do tema "Gelado de Verão", interpretado por Maria Leal em parceria com Daniel Savate, foi lançado dia 10 de junho de 2021.

Este videoclipe conta com a participação de Bruno Savate, vencedor do Big Brother - Desafio Final. Mas este não é o único concorrente do Reality show envolvido no projeto. Também Gabriel Sousa, concorrente do Big Brother 2024 entra no videoclipe de Maria Leal!

Assista, agora, ao videoclipe:

Conheça Gabriel Sousa: