Carolina Pinto declara-se a Marco Costa: «Iremos estar sempre unidos por esta menina»

Emocionado, Marco Costa confessa: «Gostava de ter um menino, para lhe dar o nome do meu pai»

Marco Costa recorda momento após o parto da mulher: «Estou a contar isto e já me estou a arrepiar...»

Carolina Pinto, noiva do ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», declarou-se a Marco Costa, um dia após este ter sido entrevistado no programa «Goucha» da TVI.

«Desde que te conheci algo me dizia que iríamos fazer história. Já te disse uma vez e hoje volto a dizer-te: que história bonita a nossa que nos deu o privilégio de sermos pais da bebé mais sorridente de todas», escreveu na legenda das stories do Instagram.

Carolina acrescentou ainda: «Estarei contigo num avião ou no autocarro a ir para o Alentejo. O importante é estar. É sempre o mais importante. Amo-te, de verdade».

