Alerta Big Barómetro! Quem é a cobra da Casa? Saiba a opinião da ex-concorrente Catarina Esparteiro!

Catarina Esparteiro foi a concorrente expulsa pelos portugueses na última gala do Big Brother. A ex-concorrente, após a sua saída, enfrentou o desafio do Big Barómetro e deu a sua opinião sobre os colegas que continuam no jogo.

A ex-concorrente atribuiu o emoji do coração a Francisco Monteiro, o emoji da planta a Zé Pedro Rocha, o emoji da cobra a Jéssica Galhofas e o emoji do coração partido a Márcia Soares. Com isto, Catarina Esparteiro acabou por revelar a sua leitura do jogo.

No que diz respeito ao emoji atribuído a Francisco Monteiro, Catarina Esparteiro explicou: «Não tenho nada contra o Francisco Monteiro. (…) Ele tem muito amor ali naquele coração dele para dar. É muito amigo, é leal aos dele».

Por outro lado, em relação a Zé Pedro, Catarina justificou: «Achei que o Zé Pedro esta semana foi muito planta».

De seguida, a ex-concorrente explicou o porquê de atribuir o emoji da cobra a Jéssica: «Acho que pode ver-se a Jéssica um bocado como influenciadora».

Em relação ao emoji atribuído a Márcia, a ex-concorrente justificou: «Acho que este jogo da Márcia pode ser visto como ela estar um pouco a jogar com os sentimentos do Francisco e a deixar o coração dele partido».

Catarina Esparteiro não só enfrentou o desafio do Big Barómetro, mas durante a entrevista exclusiva, acabou também por falar dos conflitos polémicos, arrependimentos e planos para o futuro.

Sobre Francisco Monteiro, confessou: «Eu gosto muito dele e ele gosta muito de mim. Eu não fui falar com ele porque podia ficar mal visto», explicou ainda.

«Achas que essa conversa podia ter mudado o rumo do jogo?», perguntou a repórter da TVI.

«Eu acho que não… Pode ter havido com a nossa discussão, sim, mas também tem muito a ver com as pessoas quererem ver a Márcia e o Francisco e saber como isto se vai desenrolar.

«Que relação poderás ter com o Francisco cá fora? Achas que podem ser amigos?», questionou Mafalda Oliveira.

«Sem dúvida! Eu sempre disse isso (…) Nós íamos ter aquela conversa e eu sei que nós nos íamos dar muito bem!», garantiu.