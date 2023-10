EXCLUSIVO: Catarina Esparteiro reage às palavras de Francisco Monteiro, após a sua expulsão: «Surpreendeu-me muito…»

Catarina Esparteiro: As fotografias mais sexys e cheias de estilo da nova concorrente do Big Brother

Após a expulsão de Catarina Esparteiro, Francisco Monteiro admitiu estar arrependido por não ter falado com a colega para esclarecerem os conflitos.

«A Catarina disse que gostaria de falar comigo na segunda-feira, depois das nomeações, porque não queria que entendessem aquilo como uma aproximação a mim… Se olhasse para trás, se calhar devia ter-me chegado à frente e falado com a Catarina», confessou o concorrente.

«Acho que a Catarina acabou por se prejudicar por isso. Eu gosto do tipo de pessoa que a Catarina, acrescentava muito à casa…», revelou ainda.

Esta terça-feira, 17 de outubro, a ex-concorrente esteve à conversa com Mafalda Oliveira, repórter digital da TVI, e confessou que ficou surpreendida com a reação dos colegas à sua saída, particularmente com as palavras de Francisco Monteiro.

«As palavras do Francisco (Monteiro) surpreenderam-me muito!», revelou.

«Eu gosto muito dele e ele gosta muito de mim. Eu não fui falar com ele porque podia ficar mal visto», explicou ainda.

«Achas que essa conversa podia ter mudado o rumo do jogo?», perguntou a repórter da TVI.

«Eu acho que não… Pode ter havido com a nossa discussão, sim, mas também tem muito a ver com as pessoas quererem ver a Márcia e o Francisco e saber como isto se vai desenrolar.

«Que relação poderás ter com o Francisco cá fora? Achas que podem ser amigos?», questionou Mafalda Oliveira.

«Sem dúvida! Eu sempre disse isso (…) Nós íamos ter aquela conversa e eu sei que nós nos íamos dar muito bem!», garantiu.

