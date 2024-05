Fora da casa, Catarina Miranda deixa esclarecimento: «Não apelo a nenhum concorrente (...) O meu jogo acabou no dia em que fui expulsa».

O momento que ninguém esperava ver! As imagens do abraço de Catarina Miranda e Francisco Monteiro (Fotos)

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother, mas tem dado que falar fora da casa mais vigiada do país! A ex-concorrente, hoje, dia 26 de maio, deixou uma aviso na sua rede social "X", antigo Twitter: «Reforço eu não apelo a nenhum concorrente nem para expulsão nem para salvação. O meu jogo acabou no dia em que fui expulsa. Cada um deles está por sua conta própria e risco. É completamente indiferente o vencedor».

A chef de almeirim tem recorrido a esta rede social para tecer vários comentários acerca do programa: «Estou zero preocupada com o que dizem a meu respeito, estou mais preocupada com o vestido para a gala de domingo». E também alguns esclarecimentos e novidades: sobre presenças que fará para conhecer os fãs: «Bom dia aqui diretamente do Copacabana palace hoje a festa é em Vila Real».

De recordar que a ex-concorrente foi expulsar do programa, após ter tido um comportamento agressivo. Tudo aconteceu no dia 16 de maio quando Catarina Miranda se mostrou muito incomodada e revoltada com uma brincadeira de João Oliveira, que a deixou muito desconfortável. «Achas que isto são atitudes? Achas que são comentários de amigo?» disse Miranda com alguma raiva da situação, dando sinais de estar a atingir um limite. Veja o momento aqui:

Limites acabaram por ser ultrapassados, quando Catarina Miranda pega num copo, atira-o e estilhaça-o. Gabriel Sousa, que estava a comer ao seu lado, acabou atingido pelos cacos.

Durante a Emissão Especial do Big Brother, o anfitrião comunicou a sua decisão perante esta atitude da concorrente.

Os concorrentes foram confrontados com as imagens inéditas que revelam todos os ângulos da atitude polémica de Catarina Miranda. Veja aqui:

Emocionada, Catarina Miranda reagiu às imagens polémicas e justificou: «Hoje enchi o saco e aconteceu o que aconteceu...»

Devido à atitude da concorrente, o anfitrião da casa mais vigiada do País tomou uma decisão: «Depois de avaliar o que aconteceu esta tarde, considero que a atitude da Catarina Miranda é de uma agressividade inaceitável…», começou por dizer a entidade soberana.

«Perante estes atos, Catarina, decidi expulsá-la do Big Brother», anunciou.

Ao ouvir a decisão do Big brother, Catarina Miranda dirigiu-se ao quarto e mostrou-se incrédula com a situação: «Isto só pode ser mentira»

A concorrente deitou-se na casa e lamentou: «Ai Big eu dei a minha vida por isto! você não está a perceber».

Gabriel Sousa e Margarida Castro foram para junto da colega e tentaram acalmá-la, dando-lhe água com açucar. Catarina Miranda acabou por ser levado ao colo para o confessionário. Veja aqui o momento:

Ainda...