Acusações, discussão e lágrimas: a cadeira quente intensa que deu que falar após a gala! Saiba tudo

Este domingo, decorreu a primeira gala com o primeiro expulso do Big Brother 2024. O público decidiu e Nelson Fernandes foi o concorrente menos votado e, por isso, escolhido para ser o primeiro concorrente a abandonar a vivenda da Malveira, com 43% dos votos.

Após a gala, a cadeira quente foi muito intensa. Os ânimos exaltaram-se, especialmente com Catarina Miranda. O anfitrião questionou a Catarina Miranda sobre o motivo de não se ter levantado para se despedir de Nélson. «Não sou assim, quando estou na minha, estou na minha», frisou.

Daniela Ventura mostrou-se implacável com a atitude da colega: «Se dizes que alguém te está a oprimir realmente é porque estás contra uma pessoa, não te esqueças que isso é difamação e crime».

Catarina Miranda ripostou: «Não te preocupes que eu tenho bons advogados. Vê lá se não levas um processo com as coisas que tu dizes aí».

Daniela garantiu: «Chamei-te burra, eu não levo um processo por te chamar de burra». «Sabes o que é difamação? É quereres passar uma imagem da pessoa que ela não é», continuou Catarina Miranda.

«Foi exatamente o que tu fizeste (…) acho que muita gente não entendeu, não há necessidade de usarmos palavras tão fortes…opressão? Estar aqui tentar denegrir a minha imagem, ela não sabe o que é opressão, devia pegar num dicionário», esclareceu Daniela.

A discussão continuou e mais concorrentes criticaram a postura de Catarina com Nélson. Daniela interrompeu o debate entre Catarina e André e esta atirou: «És muito mal-educada, chegas a um nível que é muito mau! Não é bonito».

Em confronto com Catarina Miranda sobre situação polémica, Jacques acabou por se emocionar: «Nós estamos aqui a jogar. O normal aqui é não confiar sabendo que estão todos a jogar. Se calhar sou eu que sou normal. A forma como tu me provocas a toda a hora! Eu a dizer que não tenho dinheiro para comprar uma água micelar e tu a dizeres que que ‘vou-te comprar uma água micelar com os 100 mil euros’». «Vim para aqui, sem saber bem as regras do jogo. Eu sei a luz que tenho, não preciso de vir para aqui procurar protagonismo». «Eu sei bem a pessoa que sou e saio daqui com uma força reforçada e com uma pena de perceber que há pessoas capazes de não empatizar com a história dos outros»

Mais um tema foi debatido: Catarina Miranda disse que a Jacques queria usar a diferença para se destacar. Daniela interveio, defendendo Jacques: «Ela não mentiu na situação que está, que é complicada. Acho que ela é diferente, mas é igual, somos todos o mesmo».

Sérgio Duarte referiu uma situação que aconteceu momentos antes da gala, e confrontou Jacques: «Eu acho que tu não aceitas a diferença, a minha opinião. Eu dei uma opinião e tu viraste costas (…) Tu não aceitas a diferença numa opinião em relação a ti (…) tu amuaste com a opinião dela (Léo) (…) não tentes mandar areia para os olhos!»

O anfitrião confrontou João com questão polémica: «João sente-se desconfortável com a Catarina Miranda?». «Às vezes quase começa a ser assédio. A partir do momento em que estou com uma pessoa e se sentam em cima dos nossos braços e a provocar…não me vou sentar em cima do braço dela para não ir lá para fora», garantiu.

Já em tema de nomeações, Margarida Castro mostrou-se revoltada com nomeação de Jacques Costa e as duas entraram em confronto em plena cadeira quente: «Eu sou muito amiga do meu amigo, agora a questão é estás na boa comigo e depois só porque não concordas com uma coisa…tens de perdoar as coisas num certo aspeto. É muito grave uma pessoa com a tua história, estar a usar a palavra ‘bullying’», atirou Margarida.