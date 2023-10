O que faz Cristina Ferreira antes de uma gala do Big Brother?

Domingo é dia de gala do Big Brother e Cristina Ferreira está a ter um dia intenso. Há anos que Cristina Ferreira gosta de acordar cedo e foi isso mesmo que fez esta manhã. Além disso, cumpriu o ritual, que nunca falha, de caminhar junto à praia na Ericeira. No Instagram, a apresentadora da TVI contou ainda mais detalhes de como está a ser o seu dia antes de apresentar mais uma gala, que promete ser muito intensa.

«Resumo da manhã: acordei às 7.30h, acabei de ver um filme romântico, fui à Ericeira tomar o pequeno-almoço (galão e bolinha com fiambre), caminhei meia hora, apanhei uma molha como nunca. Agora vou fazer ginásio, preparar o intenso Big Brother de hoje e almoçar bacalhau assado. Gosto de dias assim», desvendou.

Sabe-se ainda que Cristina Ferreira tem objeto muito especial que leva para todas as galas do Big Brother.

Numa entrevista no programa «VivaVida» da TVI, Cristina Ferreira revelou, quando apresentava a edição de 2022, que em todas as galas do Big Brother trazia consigo uma caneta, oferecida por Manuel Luís Goucha, colega de profissão e amigo de longa data.

«Ponho perfume e trago uma caneta que o Goucha me deu», afirmou Cristina Ferreira, após ser questionada, na altura, sobre se cumpria algum ritual antes de cada programa. «Ele disse que era para assinar contratos, portanto eu ando a assinar contratos todos os domingos», acrescentou Cristina Ferreira.