Cristina Ferreira mostra-se abraçada a João Monteiro em paisagem idílica: «Mais e mais…»

Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI, esteve de férias num destino paradisíaco na última semana e tem recorrido às redes sociais para mostrar os registos fotográficos da viagem.

O mais recente é uma fotografia em que se mostra na praia, ao pôr do sol, num cenário idílico, digno de filme e abraçada a João Monteiro, a sua companhia nesta viagem de sonho.

Já na sexta-feira, nas stories do Instagram, a apresentadora publicou um vídeo que parece ter sido filmado com a ajuda de um drone, onde se veem imagens aéreas únicas de um momento muito especial que viveu no paraíso.

Antes desta partilha, a apresentadora já tinha mostrado uma fotografia do mesmo momento, na quinta-feira, dia em que revelou quem a acompanha nesta viagem especial, João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023.

«O que não é expectável torna-se memorável. 💜», escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação, que somou milhares de likes e comentários, levando as redes sociais ao rubro com a partilha inédita.

Entre muitas outras imagens, Cristina Ferreira partilhou ainda uma fotografia numa praia de sonho, com água azul e areia branca e várias palmeiras de fundo. Numa outra imagem, vêem-se também duas sombras na areia.

