Cristina Ferreira de férias em destino paradisíaco. Veja as imagens deslumbrantes!

Hoje às 14:20

Cristina Ferreira mostrou-se num destino paradisíaco.

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, está de férias e recorreu às redes sociais para mostrar os registos fotográficos da viagem paradisíaca.

No Instagram, a apresentadora publicou uma fotografia numa praia de sonho, com água azul e areia branca e várias palmeiras de fundo, somando diversos elogios: «Sonho»; «Que lindo», lê-se.

Também nas stories da mesma rede social, Cristina Ferreira partilhou mais imagens, primeiro de uma praia e depois de um pôr do sol magnífico, num destino que para já não é conhecido. Houve ainda tempo para uma foto do look branco.

