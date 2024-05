Daniela Ventura consola Panelo em lágrimas e o concorrente atira à colega: «Não me podes estar a mentir à cara podre que não me provocas»

No Big Brother, Daniel Pereira, também conhecido como Panelo, isola-se a chorar na casa de banho. Daniela Ventura é a primeira concorrente a ir consolar o colga. Os dois concorrentes acabam por conversar sobre o motivo das lágrimas de Panelo.

A concorrente começa por revelar: «Sou das poucas pessoas que sempre te apoiou aqui dentro, acredites ou não. Eu sempre te apoiei». Daniel Pereira reage ao consolo da concorrente e atira: «Sim, está bem. Mas também não me podes estar a mentir à cara podre que não me provocas. Eu é que não ligo». A concorrente responde dizendo: «Ok, mas isto não é sobre nós. O problema é ninguém aqui te quer fazer campanha, muito menos pôr-te daqui para fora».

O concorrente prossegue a conversa e garante: «Eu não tenho problemas com isso, por mim até podem pôr o nome Panelo em todas as ardósias. Eu só não gosto que desvalorizem os outros». Daniela Ventura esclarece o concorrente: «Eles ao porem-se em grupo, perdem muito. Isto foi um abre olhos para eles». Daniela está-se a referir ao momento em que Fábio caçador disse: «O Panelo até hoje foi sempre intocável a nível de nomeações. Nesse sentido, tendo em conta que ninguém está a nomear o Panelo, naturalmente, que a grupeta que acaba por se isolar muito nos 4 elementos, os outros concorrentes da casa vão acabar por incidir primeiramente sobre o André, sobre o Gabriel e sobre a Margarida e portanto nesse sentido, penso que possa ser prejudicial para a 'saúde' destes 3 elementos».

A concorrente questiona o colega: «Tu quando estavas com a Miranda, continuas a ser o Panelo, eles quando estavam com ela, eram quem? Principalmente a Margarida, os amigos do Panelo».

