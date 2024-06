Rivais, amigas ou apenas aliadas? Daniela Ventura maquilha e põe Hijabe a Inês Morais: «Está mesmo fofinha»

No Big Brother, Inês Morais e Daniela Ventura mostraram-se bastante mais próximas do que o habitual, num momento de cúmplicidade no quarto, longe do grupo. Daniela Ventura maquilhou e colocou um dos seus Hijabes em Inês Morais, para experimentar e ver como a colega fica. «Está mesmo fofinha» comentou Daniela, já junto dos colegas, para mostrar o resultado. Veja o momento:

Já de manhã, Daniela Ventura tinha sido tema de conversa entre João Oliveira e David Maurício. Vestido de pinóquio numa atividade, João explicou a David o que sente sobre o jogo entre este e Daniela Ventura. Acredita que David forçava jogo no início, quando o grupo ainda era grande na casa e este passava muito tempo do dia com Daniela Ventura. João revelou ainda que, a seu ver, Daniela Ventura tiráva-lhe voz no jogo e este nada fazia para a impedir, mas agora, acontece o oposto: David não deixa Daniela ofuscar o jogo de David. Ao ouvir isto, David garante que não está com Daniela por jogo, pois gosta mesmo da colega, acrescentando ainda: «A tua visão não está 100% certa, mas também não está errada». Perceba tudo:

Já na cadeira quente, na madrugada de segunda-feira, João Oliveira tinha feito uma acusação de jogo forçado, não a David, mas a Daniela Ventura e Inês Morais. Num dos intervalos da gala João Oliveira acusa Daniela Ventura de forçar as discussões com Inês Morais, garantindo que estas confirmaram fazê-lo num momento específico, mas as duas negaram tudo. «Tu és louco! Este miúdo mente!» reagiu Inês ao ouvir estas acusações. O caos instalou-se e a troca de farpas começou. Veja tudo:

Nesta mesma discussão, foi a reação de Daniela Ventura que saltou à vista: Daniela fingiu adormecer durante este momento. Ora veja:

Mas a discussão continuou e acabou por subir de tom. Ora veja: