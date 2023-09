Catarina Esparteiro: As fotografias mais sexys e cheias de estilo da nova concorrente do Big Brother

11 set, 09:20

Catarina Esparteiro foi a primeira concorrente do Big Brother 2023 a ser revelada, na véspera da estreia, durante a emissão do programa «Em Família» deste sábado.

Formada em gestão, solteira e com a mania de fazer listas para tudo, Catarina promete ser uma concorrente que vai dar que falar neste Big Brother.

«Faço listas para tudo, tenho listas do que gasto tenho listas do que vou fazer. Tenho até uma lista se ganhar o prémio o que é que vou fazer com o dinheiro. Se querem que as coisas aconteçam, escrevam e falem delas!», disse na VT de apresentação.

Catarina está pronta para o que der e vier: «Sou solteira, não tive sorte no meu último namoro, mas sou uma mulher muito crente e tenho a certeza de que Deus tem algo muito bom reservado para mim. Não vou à procura, mas se aparecer não digo volta para trás», confessou.

Nas redes sociais, a concorrente mostra uma boa forma física em fotografias sensuais e cheias de estilo. Percorra a nossa galeria e veja as imagens!