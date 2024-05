Filha de Ana Barbosa já tem 4 anos! Em dia especial, a ex-concorrente do Big Brother faz declaração à filha: «O que já cresceste e o que me fizeste crescer»

Ana Barbosa, finalista do «Big Brother - Desafio Final», é uma mãe babada. A vencedora do «Big Brother 2021» é mãe de Pilar, uma menina de 4 anos.

Pilar completou quatro anos de vida no passado dia 25 de maio. E, como tal, Ana Barbosa partilhou várias fotos e vídeos da filha, ao longo destes 4 anos. No primeiro vídeo, dedicado a Pilar, a ex- concorrente do Reality Show da TVI escreveu na descrição:

«PARABÉNS PIRATA! o meu Pilar, a minha Pilar …

4 aninhos … o que já cresceste e o que me fizeste crescer também… OBRIGADA quem quer deixar um miminho a minha filhota?».

A concorrente partilhou ainda algumas fotos ao lado da filha e da família. A acompanhar a descrição escreveu: «4 ANOS DE PILAR! Foi um festa maravilhosa que contou com todos aqueles que ela própria escolheu para a festa dela! OBRIGADA A TODOS! sem vocês a felicidade não teria sido esta!». Veja as fotos, aqui:

Pilar teve direito a uma festa de arromba! Ana Barbosa partilhou com os seguidores o espaço da festa e alguns momentos deste dia feliz. Na descrição, Ana Barbosa escreveu:

«O sorriso e a alegria da Pilar era visível ao ver aquela sala toda em GABBY! CM DISSE, foi uma festa mto bonita, com mto amor, gargalhadas , doces , mta música e diversão. OBRIGADA POR TUDO! Mais uma vez tenho q agradecer a Andreia que é um espetáculo de pessoa e uma excelente profissional. Por ter nos proporcionado tudo isto… Obrigado meu querido @itsvascosantos pelas fotos , edição e amizade». Ora veja: