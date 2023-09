Fora do ecrã: as fotografias mais «sexys» dos concorrentes do Big Brother! Veja tudo

11 set, 15:55

Veja as fotografias mais ousadas dos concorrentes da casa mais vigiada do País.

O Big Brother 2023 estreou neste domingo, 10 de setembro, e conta com 20 concorrentes muito especiais. Esta galeria é dedicada a todos eles, com as imagens mais ousadas dos concorrentes.

Recorremos às redes sociais dos concorrentes da casa e encontrámos um «outro lado» de cada um.

Do lado das raparigas, pode ver-se as imagens mais «sexys» das concorrentes: Vina Ribeiro; Soraia Rodrigues; Palmira Rodrigues; Márcia Soares; Mariana Pinto; Jéssica Galhofas; Joana Sobral; Dulce Pinto e Catarina Esparteiro.

Já os homens da casa, também «incendeiam» as redes sociais em «tronco nu»: André Lopes; Francisco Monteiro; Francisco Vale; Hugo Andrade; Fábio Gonçalves; Ossman Idrisse; Paulo Sousa; Rodrigo Escórcio e Rogério Parrot.

Veja a galeria que preparámos para si!