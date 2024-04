Bruno Savate alerta Francisco Monteiro sobre concorrente: «Eu bem disse...que ia sofrer de amor»

No passado dia 1 de abril, a casa do Big Brother encheu-se de muito romance. Renata Andrade e André Silva tiveram direito a um jantar romântico no jardim da casa do Big Brother. Contundo, houve alguém que não adorou este 'privilégio'. Alex Ferreira não controlou as lágrimas e chorou no confessionário.

O vencedor do Big Brother Desafio Final, Bruno Savate, reagiu a estas imagens. O ex-concorrente deixou uma mensagem a Francisco Monteiro, nas stories de Instagram. A acompanhar um vídeo de Alex, Bruno Savate escreveu: "Eu bem disse que o rapaz era um romântico e também ia sofrer de amor".

De relembrar que Bruno Savate, Francisco Monteiro e Bruna Gomes tiveram nas suas mãos a decisão de escolher 5 dos candidatos a entrar no Big Brother 2024. Alex Ferreira foi um dos salvos pelos comentadores.

Veja aqui o desabafo do concorrente no confessionário: