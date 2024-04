Francisco Monteiro revela o seu concorrente «predileto» deste «Big Brother 2024»

As primeiras palavras de Luís Fernandes e Leokádia Pombo após saída do «Big Brother 2024»

A última gala foi marcada por várias emoções! Para surpresa de todos, o concorrente Luís Fonseca desistiu do programa e Leokádia Pombo foi a concorrente expulsa pelos portugueses.

Francisco Monteiro, comentador desta edição e vencedor do «Big Brother 2023», numa partilha na sua rede social, escreveu: «Na gala de ontem os 3-0 não são fruto de uma inspiração momentânea mas sim de uma confiança renovada, graças ao magnífico Gonçalo Mello (estilista) que faz magia todos os domingos e também alguns sábados!» A esta provocação, devido ao facto de Zaza ter acertado sempre nos seus palpites relativamente a quem seria salvo ou expulso, Márcia Soares respondeu: «HAHAHHAHA 3-0 porque eu quis que dormisses feliz da vida zazinha! 🤍»

Na mesma publicação, Zaza colocou uma fotografia com o Kika e acrescentou: «Deixo também um abraço sentido ao Kika, o meu concorrente predileto 🫶🏻» Veja aqui a partilha completa:

A gala do Big Brother deste domingo, 14 de abril, ficou marcada por fortes emoções do primeiro ao último minuto.

Luís Fonseca, onde todos o conhecem por «Kika», anunciou no início da gala a sua despedida a todos os portugueses e aos colegas da casa. A saída de Kika deixou tudo e todos em lágrimas: «Meus grandes amigos, chegou o meu fim. Peço desculpa a todos, agradeço imenso o apoio que me deram aqui, adorei conhece-los a todos, um a um, conheci-os bem, sei o objetivo de cada um aqui e o meu objetivo é diferente de todos…como sabem entrei numa brincadeira e muita coisa não aguentei, mas não é por vocês, é por mim. A vocês desejo-vos um belíssimo jogo, mas acima de tudo que sejam amigos, que falem com o coração e com a cabeça, juntem ao meio, conversem…para mim acabou».

Ao chegar a estúdio, protagonizou um momento viral e emotivo ao abraçar de volta o filho. Veja o momento