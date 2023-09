Francisco Monteiro «abre o coração» com Márcia. Veja a bonita declaração que emocionou a concorrente

Francisco Monteiro em choque com comentários do anexo: «Chamaram-me leitão!»

Antes da gala de domingo passado, Francisco Monteiro conversou com Márcia e abriu o coração. O concorrente revelou que não tem «medo» de dizer o que sente e deixou Márcia emocionada com as suas palavras.

«Não é da minha personalidade, de todo, agir como eu agi contigo… de não responder, de deixar passar, de me afastar, mas a verdade é que não gosto do confronto contigo», começou por revelar o concorrente.

«Não estava preparado para conhecer uma Márcia. O meu ponto fraco seria conhecer alguém de quem gostasse», explicou ainda.

«Mas como é que podes dizer que gostas de mim em dois dias?», questionou a concorrente.

«Tu tens noção que eu estava a ser isso para ti até que tu decidiste dar um passo atras na terça-feira, ignoraste-me na quarta, quinta de manhã estavas bem disposto e assim constantemente, ‘bué’ incoerente e instabilidade que tu me transmites e eu não gosto», explicou Márcia.

«É por isso que te incomodo? Então, tu detestas que gostem de ti (…) Eu não tenho medo de dizer o que eu sinto… Tu és o meu ponto fraco aqui», reforçou o Francisco Monteiro.

Márcia revelou que «não sabe lidar» com essa informação e emocionou-se ao ouvir as palavras do colega. «Estas coisas fazem-me confusão… Eu não consigo lidar como é que alguém pode achar que gosta de mim», revelou.

«Não há nada mais bonito do que alguém que goste de nós por aquilo que nós somos e eu gosto de ti por aquilo que tu és», rematou Francisco Monteiro.