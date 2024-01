Jéssica Galhofas desiste do Big Brother – Desafio Final e deixa Francisco Monteiro desolado! Saiba tudo aqui

De jogadora de futebol a bomba do Instagram. As fotos mais escaldantes de Jéssica Galhofas!

Durante a emissão Especial do Big Brother – Desafio Final, apresentado por Cláudio Ramos, Jéssica Galhofas comunicou ao grupo que decidiu abandonar o jogo.

«Escolhi-vos a todos para participar neste Desafio Final. A Jéssica ponderou e, contra a minha vontade, tem um anúncio a fazer ao grupo», começou por revelar o Big Brother, passando a palavra à concorrente.

«Daqui não levo magoas, nem quero levo ódios, nem rancor com ninguém porque eu não sou assim. Agradeço-vos por esta aventura, mas eu mentalmente não consigo continuar aqui. Há coisas com as quais não me identifico e não quero passar os meus limites», começou por dizer Jéssica Galhofas, em lágrimas.

«Não quero estragar a minha imagem… Espero que todos continuem esta aventura!», concluiu, despedindo-se dos colegas.

Francisco Monteiro ficou em «choque» com a decisão da colega e, no momento da despedida, atirou: «Enganaste-me bem…».

Mais tarde, o concorrente desabafou com Bruno Savate e Bárbara Parada e mostrou-se «sem palavras»: «Até estou mal disposto…»

Recorde-se que Francisco Monteiro foi o primeiro concorrente salvo das nomeações desta semana, com 73% dos votos para salvar. Veja aqui as reações: